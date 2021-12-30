Росія - друга у світі за кількістю жертв від коронавірусу

Росія - друга у світі за кількістю жертв від коронавірусу

Росія за кількість померлих від коронавірусу обігнала Бразилію.

Росія посіла друге місце в світі за кількістю померлих від коронавірусу. На першому місці - США, на третьому - Бразилія.

Про це свідчать дані, наведені Федеральною службою державної статистики.

За даними Служби статистики Росстат, в листопаді від причин, пов’язаних з коронавірусом, померло 87 527 людей. Такий показник означає, що минулого місяця від коронавірусу померло найбільше росіян від початку пандемії. Загальна кількість жертв в Російській Федерації досягла 658 634.

У Сполучених Штатах Америка жертвами коронавірусу стали 825 663 людини, але населення більше ніж вдвічі більше, ніж у Росії. А в Бразилії, яка на 3-й сходинці, зафіксовано 618 800 смертей.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я очікують на зростання захворюваності на коронавірус у лютому 2022 року.

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