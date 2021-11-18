Росія другий день поспіль б'є рекорд із COVID-смертності

Тим часом добова захворюваність на COVID-19 у Москві зросла майже на 37%.

У Російській Федерації від ускладнень COVID-19 помер ще 1 251 пацієнт, що є новим добовим максимумом пов'язаних із коронавірусом летальних випадків в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на дані Оперативного штабу із попередження завезення та поширення нової коронавірусної інфекції на території РФ від четверга, 18 листопада, повідомляє "Интерфакс".

Найбільше смертей зареєстрували у Москві (94), Санкт-Петербурзі (79) та Краснодарському краї (65).

Зазначається, що в Росії зафіксували невеликий приріст числа нових хворих. Так, позитивні результати тестів на COVID-19 отримали ще 37 374 росіян проти 36 626, про яких повідомлялося в середу.

На майже 37% зросла добова захворюваність на COVID-19 у Москві, де за добу виявили 4 062 інфікувань. Водночас 8 листопада у російській столиці завершився режим неробочих днів, який тривав від 28 жовтня. Міський голова Сергій Собянін заявляв, що ситуація з COVID-19 стабілізується.

Загалом в країні від початку пандемії зафікували 9 219 912 випадків зараження коронавірусом, 260 335 з яких виявилися летальними. Ще 7 919 250 пацієнтів виписалися з медзакладів.

Нагадаємо, що внаслідок зростання захворюваності на COVID-19 у Москві запровадили нові обмеження, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Новини світу: у ВООЗ озвучили ймовірну дату завершення пандемії коронавірусу