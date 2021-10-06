Росія другий день поспіль оновлює власний рекорд смертності від COVID-19

Росія другий день поспіль оновлює власний рекорд смертності від COVID-19

За офіційними даними, це новий рекорд за весь час пандемії.

У Росії за попередню добу, 5 жовтня, від коронавірусної інфекції нового типу померли 929 пацієнтів. Днем раніше було зафіксовано 895 летальних випадків від хвороби.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви щодо ситуації з коронавірусом.

Також читайте Путін вийшов із двотижневої самоізоляції

Також в країні зареєстрували 25 133 тисячі нових випадків захворювання. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 3 589, Санкт-Петербурзі - 2 187 та Московській області - 1410.

За офіційними даними оперативного штабу, від початку пандемії в Росії станом на 6 жовтня виявлено 7 662 560 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 212 625 смертей, одужали 6 778 900 осіб.

Нагадаємо:

У РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19.

через великі показники захворюваності на COVID-19. Своєю чергою російські вчені завершили третю фазу клінічних випробувань вакцини від коронавірусу "Супутник V". За словами міністра охорони здоров'я РФ Михайла Мурашка, отримані нові дані про великі, величезні обсяги дослідження - понад 23 тисяч осіб.

Новини світу: вакцинованих російським "Супутником" не пустять до США

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання