"Росія фактично оточила Україну": Байден заявив, що РФ хоче напасти на Київ "найближими днями"

За даними США, Росія зараз практично оточила Україну вздовж російського кордону та з боку Білорусі.

У США є підстави вважати, що Росія хоче напасти на Україну "найближчими днями", зокрема на Київ.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу промови, присвяченій темі безпеки в Україні.

За його словами, Росія зараз практично оточила Україну вздовж російського кордону та з боку Білорусі. Американський лідер ще раз підтвердив, що Кремль має намір вторгнутися до України найближчими днями.

"В нас є підстави говорити, що Росія хоче напасти на Україну в наступні тижні, наступні дні. Ми думаємо, що вони нападуть на Київ. Там 2.8 млн населення. Ми говоримо про це не тому, що ми хочемо конфлікту, а для того, щоб усунути будь-які підстави, які можуть бути використані росіянами для виправдання своїх дій", - сказав Байден.

Нагадаємо, незважаючи на заяву Міноборони РФ нібито про відведення частини військ від українських кордонів, Байден наголосив, що ризик вторгнення Росії до України залишається "дуже високим". За його словами, Росія може напасти на Україну в найближчі кілька днів.

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