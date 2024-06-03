Росія фінансує пропаганду у Європі через "правозахисний" фонд - The Guardian

Російський державний Правфонд, який нібито займається "правом захистом", витратив мільйони євро на фінансування пропаганди у Європі.

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Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на внутрішні документи фонду, отримані данським суспільним мовником DR від джерела в європейській розвідці.

Повідомляється, що даний фонд фінансує пропагандистські сайти, орієнтовані на європейців. Також він допомагав фінансувати захист засудженого торговця зброєю Віктора Бута та офіцера ФСБ Вадима Красікова, який був засуджений до довічного ув’язнення за вбивство чеченського польового командира. Крім того, повідомляється, що. У фонді працювали колишні агенти російських розвідки.

Видання пише, що місцеві партнери даного фонду отримали мільйонні державні субсидії від європейських держав, у яких фонд має відділення.

У Естонській розвідці ще у 2020 році назвали Правфонд "псевдосистемою правового захисту", яка "є фондом операцій впливу".

У документах також ідеться, що Правфонд витратив сотні тисяч євро на підтримку сайтів, що нібито боролися з "русофобією" та сприяли "захисту російської мови" в Європі.

Фонд фінансував діяльність онлайн-порталу golos, де в основному критикують президента України Володимира Зеленського та його оточення, зазначається в матеріалі. Водночас заступник головного редактора Голосу Юрій Андрійченко заперечив The Guardian, що сайт отримував гроші від Правфонду чи мав якісь зв’язки з Росією.

Правфонд був заснований у 2012 і підтримувався Міністерством закордонних справ Росії та федеральним агентством Росспівробітництво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський запровадив санкції проти російських пропагандистських ресурсів.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти розкрили справжній стан справ на фронті серед окупантів.

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