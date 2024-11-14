"Росія фундаментально слабка": ексрадник Трампа назвав найкращий час для переговорів із Путіним

На думку генерала Герберта Макмастера, Україні поки що не варто вести переговори про закінчення війни.

Колишній радник 45-го президента США Дональда Трампа з нацбезпеки генерал-лейтенант у відставці Герберт Макмастер вважає, що союзники зараз мають надати Україні всі необхідні можливості, щоб Київ міг говорити з Москвою з позиції сили.

Про це він заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"За останній місяць росіяни зазнали більших втрат, ніж за будь-який інший місяць війни. Я не думаю, що це можна витримувати довго. Це одна з причин, чому там знаходяться північнокорейські війська", – зазначив Макмастер.

При цьому ексрадник упевнений, що за всієї "фундаментальної слабкості" РФ і вразливості путінського режиму у Кремля поки що вистачає важелів сили.

"Путін все ще може розмахувати ядерним кийком. У нього все ще є можливості в кіберпросторі та здатність завдавати ударів далекого радіусу дії", — підкреслив генерал.

На його думку, Путіна може зупинити тільки жорсткий опір Європи та США.

"Він не зупиниться, доки його не зупинять узгоджені військові, дипломатичні та економічні зусилля. Нам потрібно, щоб європейці активізувалися, як це зробили поляки, країни Балтії та північні країни. Тому що вони знають, що таке загроза. Вона прямо на їхньому кордоні", — заявив генерал Герберт Макмастер.

Нагадаємо, представник РФ в ООН назвав умову для переговорів щодо припинення війни в Україні. Російський дипломат вважає, що будь-які такі переговори мають ґрунтуватися на тому, що він назвав "реаліями на місці".

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