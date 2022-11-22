"Росія, геть з Вірменії!": у Єревані масово протестують через приїзд Путіна, Лукашенка та Лаврова

Особи з РФ та Білорусі їдуть на саміт ОДКБ.

У столиці Вірменії відбувається мітинг проти очільника Кремля Володимира Путіна, голови МЗС РФ Сергія Лаврова та самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, які 23 листопада мають взяти участь у саміті ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку).

На відео з місця події можна побачити, як сотні людей із жовто-блакитними прапорами зібралися у центрі Єревана.

На мітингу вигукують гасла, зокрема, "Слава Україні! - Героям слава!"; "Росія, геть з Вірменії!"

Як повідомляють ЗМІ Вірменії, частина білоруської делегації та Лавров вже прибули до столиці.

18 вересня у Єревані вимагали, щоб Вірменія вийшла з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Раніше влада Киргизстану вирішила скасувати навчання військ країн ОДКБ на своїй території.

Додамо, що Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) - це військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

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