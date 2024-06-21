Росія готова платити будь-яку ціну за західні комплектуючі для своєї зброї - Трегуб

Основними постачальниками західної електроніки та комплектуючих до РФ є Китай, Сербія, Туреччина, ОАЕ та Киргизстан.

Росія готова заплатити будь-яку ціну за західні комплектуючі до зброї і техніки, які їй потрібні для війни проти України.

Також читайте Посли ЄС погодили потужний пакет санкцій проти Росії

Про це в інтервʼю Київ24 повідомила виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії, членкиня Антикорупційної ради при МОУ Олена Трегуб.

Вона заявила, що найбільше Росію цікавить електроніка та комплектуючі з США. Щодо країн, через які йде постачання, то лідерами є Китай, Сербія, Туреччина, ОАЕ та Киргизстан.

"Вони для росіян дуже подорожчали. Їм за ланцюжки треба дорожче платити, бо маленькі компанії-перекупи стали на цьому заробляти. Але це тому, що попит — шалений, і Росія готова платити будь-яку ціну", — стверджує Трегуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США введуть додаткові санкції проти країн, які допомагають російському ВПК.

Крім того, ми раніше інформували, що дві країни ЄС намагаються завадити перекриттю потоку розкішних авто до Росії.

Читайте також: