Росія готова співпрацювати зі США щодо рідкісноземельних металів на окупованих територіях – Путін

Путін також заявив, що Росія "не має нічого проти" існування української державності.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова запропонувати США співпрацю у сфері видобутку рідкісноземельних металів, зокрема на території окупованого Донбасу.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає ТАРС.

Путін також заявив, що Росія "не має нічого проти" існування української державності, проте, за його словами, Україна не повинна використовуватися як плацдарм для дій проти РФ.

Крім того, президент Росії заявив, що президент США Дональд Трамп нібито прагне нормалізувати ситуацію в Україні, а Володимир Зеленський, за його словами, цьому заважає.