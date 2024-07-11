Росія готувала вбивство директора Rheinmetall, що виробляє зброю для України — CNN

Спроба вбивства Арміна Паппергера була частиною серії замахів на керівників підприємств оборонної промисловості у Європі.

Розвідка США зірвала плани російського уряду вбити виконавчого директора потужного німецького виробника зброї Rheinmetall, що виробляє артилерійські снаряди та військову техніку для України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на неназваних американських та західних чиновників, які знайомі із ситуацією.

За інформацією американського телеканалу, спроба вбивства Арміна Паппергера була частиною серії замахів на керівників підприємств оборонної промисловості у Європі, які надають підтримку Україні.

План щодо директора німецького підприємства був найбільш підготовленим. Коли розвідці США стало відомо про ці наміри, про них одразу повідомили колегам у Берліні. Німецькі спецслужби зуміли захистити Паппергера та запобігти його вбивству.

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Інформацію про те, що саме американці попередили про замах, телеканалу підтвердив німецький високопоставлений урядовець.

За інформацією CNN, понад шість місяців Росія проводила диверсійну кампанію у Європі, залучаючи місцевих найманців як до підпалів складів, пов’язаних зі зброєю для України, так і до дрібних актів вандалізму. Усе це було спрямовано на те, щоб перешкодити надходженню зброї із Заходу до України та придушити підтримку Києва.

“Дані розвідки, які виявили, що Росія була готова вбивати громадян, підкреслили західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти в паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході”, — йдеться у повідомленні.

Як стверджує видання, Пеппергер був очевидною мішенню: його компанія Rheinmetall є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником 155-мм артилерійських снарядів, які стали основною зброєю у війні в Україні.

Найближчими тижнями компанія відкриває завод бронетехніки в Україні, і одне з джерел CNN стверджує, що це викликає "глибоке занепокоєння" Росії.

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Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня цього року прихильники лівого екстремістського руху RAF спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Представники руху звинуватили його в “наживанні” на продажах зброї.

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