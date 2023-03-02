Росія готувала вторгнення до НАТО: голова МЗС Естонії назвав призначення танків агресора

Тож на сьогодні Естонія підтримує свою безпеку на високому рівні, зокрема, закуповуючи нову зброю.
Росія готувала вторгнення до країн НАТО, зокрема до Естонії – таку заяву зробив очільник естонського МЗС Урмас Рейнсалу.
Про це міністр розповів "Голосу Америки".
"Ми усвідомлюємо той факт, що ці російські танки, які зараз горять в Україні, були призначені для широкомасштабного вторгнення до країн НАТО, включно з Естонією", – сказав Рейнсалу.
Тож за словами очільника МЗС, Естонія підтримує свою безпеку на високому рівні, "реагуючи на можливі непередбачувані дії з російської сторони".
"Ми активно проводимо закупівлі нової зброї, збільшили наш оборонний бюджет з 2 до 3%. Також ми маємо військову присутність союзників на нашій території, включно з американськими HIMARS та британськими солдатами", – розповів естонський міністр.
Він також висловився про допомогу для України.
"Те, що ми даємо більше, аніж 1% ВВП на допомогу Україні зброєю та боєприпасами, безсумнівно, це наша практична допомога і водночас – елемент дружнього тиску на союзників", – зауважив Рейнсалу.
Нагадаємо, на початку лютого 2023 року естонська розвідка повідомила про зростання небезпеки воєнного тиску Росії на країни Балтії. Повідомлялося і про зростання ризиків у сфері безпеки для цих країн у середньостроковій та довгостроковій перспективах.
Наприкінці лютого міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що НАТО має бути готовим до того, що Росія спробує вторгнутися до країн Балтії.
У лютому також видання Bloomberg писало, що члени Альянсу розробляють таємні інструкції на випадок участі блоку в конфлікті, коли союзники повинні захищати один одного за статтею 5.
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