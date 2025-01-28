Росія готувала замах на лідера європейської оборонної індустрії – НАТО

Протягом останніх років Росія здійснювала акти саботажу, серед яких підпали, атаки на політичні об’єкти та замахи на лідерів оборонної промисловості.

Заступник помічника генерального секретаря НАТО з інновацій і гібридної війни Джеймс Аппатурай підтвердив, що російські спецслужби планували замах на Арміна Паппергера, главу німецького оборонного концерну Rheinmetall. Змова, викрита розвідками США та Німеччини, була частиною ширшої серії операцій, спрямованих на дестабілізацію Європи.

Про це пише видання Politico.

Аппатурай заявив, що протягом останніх років Росія здійснювала акти саботажу, серед яких підпали, атаки на політичні об’єкти та замахи на лідерів оборонної промисловості.

"Ми бачили випадки диверсій, які відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження потягів з рейок, акти підпалів, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, як публічно керівника Rheinmetall, але були й інші змови", — сказав Аппатурай на слуханнях у Європейському парламенті.

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Він також додав, що росіяни вербують виконавців своїх планів через інтернет, залучаючи злочинні угруповання, молодь або мігрантів. За словами Аппатурая, ці дії спрямовані на підрив підтримки України, яку Захід активно забезпечує зброєю у її боротьбі проти російської агресії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше закликав країни Альянсу до "мислення військового часу", наголошуючи, що проти країн НАТО ведеться масштабна кампанія дестабілізації, включаючи саботаж критичної інфраструктури.

"Нам потрібен менталітет війни, в тому числі тому, що проти всіх наших країн триває безперервна та зростаюча кампанія дестабілізації. Аж до саботажу", — підсумував Аппатурай, говорячи про необхідність посилення європейської безпеки.

Нагадаємо, у Києві чоловік та жінка готували вбивство високопосадовця. Нацполіція та СБУ затримали зловмисників, які готували вбивство першого заступника міністра охорони здоров’я України.