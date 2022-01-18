Росія готувалася евакуювати дипломатів РФ та членів їхніх сімей з України - Білий дім

За словами Псакі, російська влада готувала "евакуювати" своїх дипломатів наприкінці грудня - на початку січня.

Адміністрація Байдена прокоментувала інформацію про те, що, Росія нібито планувала евакуювати родини своїх дипломатів з України.

Про це під час брифінгу 18 січня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

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За її словами, США мали дані про те, що Російська Федерація планувала евакуювати російських дипломатів та членів їхніх сімей наприкінці грудня - на початку січня.

"У нас є інформація, яка свідчить про те, що РФ готувалася евакуювати членів сімей з російського посольства в Україні наприкінці грудня - на початку січня", - заявила вона. Та додала: "У нас немає оцінки щодо того, навіщо (Росія - ред.) це робили, а також значення цього".

Нагадаємо, американська газета The New York Times повідомила про те, що Росія, мовляв, почала вивозити родини своїх дипломатів з України. Утім, цю інформацію спростовують і в МЗС України, і в МЗС РФ. "Міністерство не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України", - сказав речник українського МЗС.

Варто зазначити, що американська та українська сторони раніше повідомляли, що Росія може напасти на Україну на Різдво, 25 грудня. Згодом цю інформацію підтвердила американська розвідка.

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