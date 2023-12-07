Росія готуватиме генералів з військових, що повернулися з України — британська розвідка

У Росії з офіцерів, які повернулися з війни в Україні збираються робити генералів.

У російській армії з'явилася значна кількість офіцерів, які здобули бойовий досвід на війні з Україною. З них готуватимуть майбутніх генералів.

Про це повідомляє розвідка Міноборони Британії у Twitter.

Зазначається, що від 1 грудня 2023 року в Російській академії Генерального штабу розпочався новий набір російських офіцерів. У міноборони Росії заявили, що понад 60% з них мають бойовий досвід. Найімовірніше, йдеться про досвід війни в Україні.

За даними британської розвідки, люди які навчаються в академії зазвичай мають ранг між майором і генерал-майором (що еквівалентно генералу з однією зіркою в системі НАТО) і виділяються як такі, що мають потенціал для вищого командування.

Хоча значну частину деяких фахівців, як-от пілотів, було задіяно в операціях у Сирії, війна в Україні означає, що бойовий досвід тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки.

"Найближчими роками це покоління, ймовірно, вплине на майбутній напрямок російської армії і на те, чи застосовуватимуть вона уроки, зроблені з війни в Україні", - кажуть у Міноборони Британії.

Зазначимо, що у війні проти України Росія втратила щонайменше сім генералів. Генерал-майор РФ Володимир Завадський став останнім з них.

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