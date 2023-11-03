Росія готує “армію в’язнів”: ув’язнених поставлять на військовий облік

За військовий облік ув'язнених відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

Росіяни, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, повинні будуть ставати на військовий облік.

Про це йдеться в ухвалених урядом держави-агресорки поправках, які опубліковані на офіційному інтернет-порталі правових актів.

Поправки виключають із положення про військовий облік підпункт, в якому йшлося про те, що ув'язнені не підлягають військовому обліку.

Відтепер російських в’язнів ставитимуть та зніматимуть з обліку без особистої явки у військкомати, проходження медобстеження та психологічного відбору. За військовий облік ув'язнених відповідатимуть військкомати за місцем знаходження колоній та СІЗО.

З пропозицією ставити на військовий облік ув'язнених, які підлягають призову та військовій службі, у вересні виступило Міноборони РФ.

У проєкті російського військового відомства йшлося про те, що установи Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) повинні збирати дані про призовників і військовозобов'язаних, які відбувають покарання, і передавати їх військкоматам. Дані повинні оновлюватися в міру надходження, етапування та звільнення засуджених.

Документ також наказує проводити щорічні перевірки списків та своєчасно вносити зміни до даних.

У вересні в Росії ухвалили закон, що дозволяє військовослужбовцям укладати контракт на проходження військової служби в період мобілізації, воєнного стану та у воєнний час. Згідно із законом, засуджені, які уклали контракт із Міноборони РФ, будуть достроково звільнені від відбування покарання.

Нагадаємо, на тлі вербування в'язнів до російської армії Мін'юст РФ оголосив про історичний рекорд зі скорочення кількості ув'язнених. У 2023 році кількість "зеків" у російських виправних колоніях зменшилася щонайменше на 52 тисячі осіб.

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