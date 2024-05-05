Росія готує диверсії в країнах НАТО: Альянс попередив Німеччину

НАТО попередило Німеччину про те, що російські спецслужби нарощують свою активність у європейській зоні Північноатлантичного альянсу. Агенти Кремля готуються вчинити низку диверсій.

Про це пише російський BILD.

Як зазначається, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок викликала представника російського посольства до МЗС.

Розмова стосувалася того, що, за даними німецьких спецслужб, у січні 2023 року російські хакери використовували пролом у системі безпеки, щоб атакувати скриньки електронної пошти членів партії СДПН. Вважається, що за кібератаку відповідав підрозділ російської військової розвідки ГРУ.

Основний орган прийняття політичних рішень НАТО звернувся з офіційним листом до влади Німеччини з застереженням, що російські спецслужби нарощують свою активність у європейській зоні Північноатлантичного альянсу.

Російські агенти готуватимуть диверсійні акції, насильницькі напади та кібератаки. У листі наголошується, що союзники “вкрай стурбовані” активністю Росії на території НАТО.

Водночас європейські розвідувальні служби поінформовані щодо планів Росії по всьому континенту. Крім того, Росія вже почала “активніше готувати таємні атаки з використанням бомб і підпали з метою заподіяння шкоди інфраструктурі на європейській території”.

Лист НАТО передував розслідування щодо російських секретних агентів у кількох європейських країнах: крім Німеччини, до них увійшли Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Великобританія.

Нагадаємо, що Німецькі ультраправі за день до вторгнення РФ підготували цинічний заклик до уряду ФРН.

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