Росія готує напад на Казахстан: ЗМІ злили до Мережі розмову генерал-лейтенанта РФ – аудіо

Російський генерал-лейтенант говорив про підготовку нападу на Казахстан.
До Мережі злили голосове повідомлення депутата Держдуми, генерал-лейтенант Андрія Гурульова, де він говорить про підготовку нападу Росії на Казахстан.
Аудіозапис опублікував російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".
Андрій Гурульов відправив колегам із комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він запевняє, що після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".
"Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є", - сказав Гурульов.
Нагадаємо, у Казахстані побоюються російського вторгнення. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни Росії в України.
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