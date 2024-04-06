Росія готує напад на Казахстан: ЗМІ злили до Мережі розмову генерал-лейтенанта РФ – аудіо

Російський генерал-лейтенант говорив про підготовку нападу на Казахстан.

До Мережі злили голосове повідомлення депутата Держдуми, генерал-лейтенант Андрія Гурульова, де він говорить про підготовку нападу Росії на Казахстан.

Аудіозапис опублікував російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Андрій Гурульов відправив колегам із комітету Держдуми РФ з оборони повідомлення, де він запевняє, що після України Росія може напасти на Казахстан і вже є "відповідне рішення".

"Казахи, надивившись на Україну, дуже переживають, що вони наступні... Але вони будуть наступні... у принципі, я думаю, рішення вже є", - сказав Гурульов.

Нагадаємо, у Казахстані побоюються російського вторгнення. Ставлення до Москви погіршується на тлі війни Росії в України.

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