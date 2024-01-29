Росія готує підґрунтя для дестабілізації Молдови – в ISW назвали ознаки

Росія може спробувати виправдати свою агресію, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають в небезпеці.

Кремлівські чиновники та рупори встановлюють інформаційні умови для дестабілізації ситуації Молдови. На думку військових аналітиків, це робиться, щоб запобігти інтеграції Молдови до ЄС і Заходу.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни ISW.

Так, директор Другого департаменту країн Співдружності незалежних держав (СНД) Міністерства закордонних справ Росії Олексій Поліщук, заявив в інтерв’ю прокремлівському виданню "ТАСС", що Молдова почала "знищувати свої зв’язки" з державами-учасницями СНД і організацією в цілому, яку очолює Росія, але на його думку, це рішення буде "невигідним для економіки Молдови".

Поліщук також повідомив, що врегулювання придністровського питання в Молдові перебуває в "глибокій кризі" і що економічний тиск Молдови на Придністров'я від початку 2024 року "ще більше відтягнув" будь-яке вирішення. Поліщук наголошує, що Росія готова налагодити погіршення відносин між Молдовою та Придністров’ям "як посередник і гарант" у врегулюванні.

Також читайте Військова допомога ЄС на 20 млрд євро під питанням: чому й тут Віктор Орбан може домогтися свого

У свою чергу віцепрем’єр-міністр Молдови Олег Серебрян 28 січня заявив, що Молдова не повернеться до переговорного процесу щодо Придністров’я за участю Росії, доки російсько-українські відносини не покращаться і війна Росії в Україні триватиме.

Відомий російський мілблогер, пов’язаний з Кремлем, який нещодавно зосередився на молдовсько-придністровському конфлікті, продовжував висвітлювати ймовірне невдоволення в сепаратистських та автономних регіонах Молдови. Він стверджував, що близько 50 000 людей у Придністров'ї взяли участь у мітингу протесту проти економічного тиску Молдови на Придністров'я 24 січня.

Мілблогер також повідомив, що начальник Головного управління агропромислового комплексу Гагаузії (автономне територіальне утворення на півдні Молдови - ред.) Сергій Ібрішим нещодавно направив міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову прохання, щоб Росія надіслала Гагаузії добрива в якості гуманітарної допомоги. Як повідомляється, Ібрішім також заявив, що сільгоспвиробники Гагаузії не можуть продавати свою продукцію в Росію після рішення Молдови в липні 2023 року вийти з Міжпарламентської асамблеї СНД, і попросив Лаврова скасувати акцизи та мита для російського імпорту з Гагаузії.

"Коментарі Поліщука та мілблогера, ймовірно, спрямовані на те, щоб переконати Молдову покинути СНД і ширшу сферу впливу Росії, створити інформаційні умови для створення економічного невдоволення в Молдові та представити Росію як гаранта економіки та безпеки в Молдові", - пишуть аналітики.

Раніше ISW оцінював, що Кремль, ймовірно, створює інформаційні умови для виправдання майбутньої російської агресії в Молдові під виглядом захисту своїх "співвітчизників за кордоном" і "Руского міра" – концепцій, які навмисно базуються на нечітких визначеннях етнічних росіян і російськомовних в іноземних країнах.

Росія може спробувати виправдати свою агресію або зусилля з дестабілізації в Молдові, стверджуючи, що жителі Придністров'я перебувають в небезпеці через нібито відмову Молдови від процесу врегулювання в Придністров'ї. ISW припустив, що Кремль, можливо, звертається до риторичних наративів, які апелюють до ширшої аудиторії за межами "руского міра".

Нагадаємо, Санду розповіла, коли РФ відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Читайте також: