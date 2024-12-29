Росія готує розгортання ракет з ядерними боєголовками, які б’ють на відстань від 500 до 5500 км

Очільник зовнішньополітичного відомства РФ похвалився випробуванням в бойових умовах такої балістичної ракети, маючи на увазі удар "Орешніком" по Дніпру.

Росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої та меншої дальності (РСМД) з ядерними боєголовками.

Про це в неділю, 29 грудня, заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству РІА "Новости".

“Наш мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний, і від нього доведеться відмовлятися", - сказав він.

Таку позицію Москви очільник російського зовнішньополітичного відомства аргументував тим, що США, за його твердженням, "проігнорували застереження з боку Росії та Китаю та на практиці перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу у різних регіонах світу”.

Раніше США заявили, що почнуть розміщувати ракети далекого радіусу дії в Німеччині з 2026 року в рамках підготовки до довгострокового розгортання, яке включатиме SM-6, крилаті ракети “Томагавк” і гіперзвукову зброю, що розробляється. При цьому повідомлялося, що ракети будуть розгорнуті не в ядерному виконанні.

"Рішучість у реалізації компенсаційних заходів", за словами Лаврова, Москва продемонструвала, провівши "випробування в бойових умовах" балістичної ракети середньої дальності "Орешнік", якою російська армія завдала удару по українському місту Дніпро наприкінці листопада.

Ракети середньої та меншої дальності – це балістичні та крилаті ракети наземного базування, здатні долати відстань від 500 до 5500 кілометрів.

Взаємне розгортання подібних ракет повторить ситуацію одного з найгостріших епізодів Холодної війни, коли в Німеччині було розміщено американські ракети "Першинг" у відповідь на загрозу розміщення радянських ракет "Піонер".

Тоді країни Заходу запропонували Радянському Союзу переговори про знищення такого типу ракет.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін зізнався, що Росія має небагато ракет, які він називає “Орешнік”. Але господар Кремля запевнив, що ця зброя існує і може бути застосована "завтра чи сьогодні".

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