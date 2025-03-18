Росія готується до конфлікту з ЄС: Урсула фон дер Ляєн попередила про небезпеку

Росія вже веде підготовку до конфліктів у Європі в майбутньому.

Про це попередила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у Королівській данській військовій академії в Копенгагені.

Вона зазначила, що в той час, як США фокусують свою увагу на Індо-Тихоокеанському регіоні, Росія активно готується до конфронтації з Європою і вже "значно розширила" можливості свого військово-промислового комплексу.

"Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, водночас готуючи її до майбутньої конфронтації із європейськими демократіями", – наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що ситуація дуже серйозна, тому Європі необхідно пильно відслідковувати зростання воєнних амбіцій Москви.

Нагадаємо, Оборонні гіганти ЄС прагнуть зменшити залежність від США. Airbus, Dassault та десятки інших компаній закликали Євросоюз підтримати європейські технології та змусити їх увійти до цифрової інфраструктури блоку.

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