“Росія готується до реваншу”: Зеленський на форумі в Давосі сказав проти кого воює Кремль

Український лідер наголосив, що путінська Росія воює не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя.

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що Росія, скориставшись уповільненням бойових дій, посилюється і готується до реваншу.

"Ми бачимо, що Росія намагається посилюватись і готуватися до реваншу", - сказав він.

Водночас український лідер запевнив, що здійснити свої наміри Кремлю не вдасться, бо "вони [російські окупанти] воюють не проти України, а проти цивілізованого підходу до життя".

Зеленський також відзначив, що бойові дії на фронті сповільнилися, оскільки "всі втомлюються: природа, люди та ворог".

"Війна дійсно уповільнюється взимку. Є зрозумілі обставини і зрозумілі причини... Виглядає все це так: щоденно запеклі бої на сході нашої держави. Ми стоїмо стійко і міцно..." - запевнив український президент.

Він також додав, що ситуація на південному та північному напрямках залишається під повним контролем України.

Нагадаємо, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов припустив, що найближчим часом президент РФ Володимир Путін розпочне велику війну, якої ще не було.

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