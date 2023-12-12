Росія готується до широкомасштабної війни проти НАТО: в ISW назвали ознаки

Зокрема, на загрозу для Альянсу може бути спрямований той факт, що РФ виділяє дорогі військово-морські ресурси до районів за межами України та Східної Європи.

Росія готується до майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО. На підготування до цього спрямовані довгострокові зусилля армії РФ з реструктуризації та розширення.

Таку оцінку дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Підготування Росії до війни з НАТО

Довгострокові зусилля російської армії з реструктуризації та розширення спрямовані на підготування країни-агресорки до майбутньої широкомасштабної конвенційної війни проти НАТО. Той факт, що Росія виділяє дорогі військово-морські ресурси до районів за межами України та Східної Європи, може бути спрямований на загрозу для Альянсу та його союзників у багатьох регіонах.

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Аналітики звернули увагу, що Кремль регулярно наголошує на тому, що Росія є морською державою в Тихому океані, прагнучи до рівноправного оборонного партнерства з Китаєм. Окрім того, РФ брала участь у військово-морських операціях в Охотському морі у травні 2023 року, спрямованих на стримування подальшої підтримки України з боку Японії.

Президент Росії Володимир Путін на нараді з питань економічного розвитку російської арктичної зони 11 грудня наголосив на стратегічному інтересі Росії в Арктиці. Це регіон, у якому РФ може мати намір зміцнити свій військово-морський потенціал, враховуючи нещодавній вступ Фінляндії до НАТО та майбутній вступ Швеції до Альянсу.

В Інституті також вказують, що наразі не зрозуміло, чи зможуть російські військово-морські виробники у найближчі роки ввипускати стратегічні військово-морські кораблі бажаного Кремлем масштабу та якості. Водночас Росія продовжує зусилля щодо поступової мобілізації своєї оборонної промислової бази і може вирішити зосередити ці зусилля на морських виробниках.

До слова, раніше держсекретар канцелярії президента Польщі та керівник Бюро нацбезпеки Яцек Сєвєра заявив, що країни на східному фланзі НАТО повинні підготуватися до агресії Росії за три роки.

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