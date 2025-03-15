Росія готується до відновлення роботи газогону "Північний потік" - ЗМІ

Російські компанії готуються до робіт з відновлення роботи газогонів.

Росія веде підготовку до запуску газопроводу "Північний потік", роботу якого було зупинено після повномасштабного вторгнення до України.

Про це інформує видання "Важний истории".

Журналісти повідомили, що російська компанія Трубопровідні покриття і технології, яка брала участь у будівництві "Північного потоку-2", вочевидь, почала готуватися до великого замовлення. Крім того, джерела у компанії "Газпром" повідомили, що підприємство почало активно викуповувати патенти на технічні рішення, які використовували під час підготовки труб для газопроводів.

Джерела видання повідомили, що під час останніх зустрічей трубної асоціації обговорювали також труби для прокладання по морському дну. Наразі у "Газпрома" немає проектів, які б вимагали подібних технологій.

Раніше видання Bild повідомляло, що спецпосланець президента США Дональда Трампа Річард Гренелл літав у Швейцарію для таємних переговорів про запуск газопроводу "Північний й потік".

Раніше повідомлялося, що мирний план Трампа може включати відновлення газопроводу “Північний потік-2”.

Ми раніше інформували, що США вивчають можливість співпраці з російським "Газпромом".

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