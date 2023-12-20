Росія готується до війни із НАТО: американські аналітики вказали на ознаки

Росія готує фальшиві "аргументи" пояснення потенційної агресої проти країн НАТО.
Рішення Росії про формування Західного військового округу на кордоні із Фінляндією, найімовірніше, свідчить про підготовку до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики нагадали нещадавню заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу, що російські військові формують Ленінградський військовий округ (ЛВО) і Московський військовий округ (МОВО) у зв'язку зі вступом Фінляндії в НАТО і майбутнім приєднанням Швеції.
Шойгу також оголосив, що 2024 року Росія надасть пріоритет реалізації заходів оперативної та бойової підготовки для боротьби із нібито "загрозами подальшого розширення НАТО на схід".
"Спроба Шойгу представити створення ЛМР і ММР як відповідь на нібито "розширення НАТО" перегукується з поточною російською інформаційною операцією, спрямованою на перекладання відповідальності за війну в Україні з Росії на Захід, представивши дії Росії як реактивні", - вважають аналітики.
В ISW підкреслили, що Фінляндія та Швеція подала заявку на вступ до НАТО лише невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, "побоюючись подальшої російської агресії на своїх кордонах".
"Рішення Росії про реформування Західного військового округу є частиною тривалого плану, термінова реструктуризація та зусилля з розширення, спрямовані на підготовку Росії до потенційної майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні", - вважають в ISW.
Нагадаємо, Путін пригрозив Фінляндії через її вступ до НАТО.
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