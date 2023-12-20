Росія готується до війни із НАТО: американські аналітики вказали на ознаки

Рішення Росії про формування Західного військового округу на кордоні із Фінляндією, найімовірніше, свідчить про підготовку до потенційної майбутньої широкомасштабної війни проти НАТО.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики нагадали нещадавню заяву російського міністра оборони Сергія Шойгу, що російські військові формують Ленінградський військовий округ (ЛВО) і Московський військовий округ (МОВО) у зв'язку зі вступом Фінляндії в НАТО і майбутнім приєднанням Швеції.

Шойгу також оголосив, що 2024 року Росія надасть пріоритет реалізації заходів оперативної та бойової підготовки для боротьби із нібито "загрозами подальшого розширення НАТО на схід".

" Спроба Шойгу представити створення ЛМР і ММР як відповідь на нібито "розширення НАТО" перегукується з поточною російською інформаційною операцією, спрямованою на перекладання відповідальності за війну в Україні з Росії на Захід, представивши дії Росії як реактивні", - вважають аналітики.

В ISW підкреслили, що Фінляндія та Швеція подала заявку на вступ до НАТО лише невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ймовірно, "побоюючись подальшої російської агресії на своїх кордонах".

"Рішення Росії про реформування Західного військового округу є частиною тривалого плану, термінова реструктуризація та зусилля з розширення, спрямовані на підготовку Росії до потенційної майбутньої широкомасштабної звичайної війни проти НАТО, одночасно збалансовуючи російські оперативні вимоги в Україні", - вважають в ISW.

Нагадаємо, Путін пригрозив Фінляндії через її вступ до НАТО.

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