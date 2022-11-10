Росія готується до війни на своїй території: перевіряє бомбосховища та оповіщення про повітряну тривогу

Від початку повномасштабного вторгнення Путіна до України на території Росії неодноразово вмикали сигнал повітряної тривоги нібито для перевірки оповіщення.

Російська влада готується до того, що війна може перекинутися на їхню територію. Без розголосу перевіряє бомбосховища і прості укриття та підвали, які були занедбані протягом трьох десятиліть.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на свої джерела.

"Ці кроки є частиною більш широкого поштовху влади, щоб забезпечити готовність інфраструктури цивільної оборони на випадок ширшого конфлікту. Кампанія не була офіційно оголошена і не обумовлена ​​якимись конкретними погрозами чи планами використання інфраструктури цивільної оборони", - йдеться в повідомленні.

У статті зазначається, що державні працівники тихо перевіряють підвали та інші об’єкти, ремонтують і очищають споруди, які не використовувалися від радянських часів.

"У квітні високопосадовець кремлівської служби безпеки Микола Патрушев наказав провести повну інвентаризацію бомбосховищ на півдні Росії, вимагаючи повернути усі, що були вилучені з федеральної власності", - додали західні ЗМІ.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Путіна до України на території Росії неодноразово вмикали сигнал повітряної тривоги. Зокрема, перевірку системи оповіщення влітку проводили у столиці РФ Москві. Мерія столиці РФ тоді пояснювала це необхідністю для відпрацювання своєчасного інформування населення та дій екстрених служб у разі надзвичайних ситуацій.

Путін збирається передати владу

Історик і політичний аналітик Валерій Соловей висловив думку, що російський диктатор Путін збирається передати владу. Цей процес "фюрер" хоче запустити ще цьогоріч, якщо все буде вдалим для нього.

Раніше у ЗМІ неодноразово з'являлася інформація, що у близьких до Кремля колах таємно обговорюють перелік наступників Путіна на випадок його усунення від влади. За повідомленнями NewsWeek, п’ятірка можливих кандидатів має такий вигляд:

експрезидент і колишній прем’єр Росії Дмитро Медведєв ;

; перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко;

міністр сільського господарства Росії Дмитро Патрушев, а також його батько, голова Ради безпеки РФ Микола Патрушев ;

а також його батько, голова Ради безпеки РФ ; засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин.

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