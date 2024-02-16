Росія готується вивести "ядерку" в космос: як це можливо і чого прагне Путін

Влада США заявила про секретну "загрозу національній безпеці". За даними ЗМІ, йдеться про ймовірні плани Росії розмістити ядерну зброю в космосі.

Очільник комітету з розвідки Палати представників Конгресу, республіканець Майк Тернер 14 лютого повідомив, що комітет надав членам Конгресу дані про серйозну загрозу національній безпеці США. Водночас офіційні особи стверджують, що безпосередньої загрози для США та їхніх союзників наразі немає.

Про це розповідає ВВС.

"Прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію щодо цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація та наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу", — сказав Тернер, не надавши додаткової інформації.

Після цього до радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана посипалися питання, однак він відмовився коментувати суть справи, висловивши здивування тим, що інформація стала публічного до того, як Білий дім обговорив її з конгресменами і фахівцями з розвідки.

Так, американські телекомпанії CNN, ABC, газета New York Times, а також агентство Reuters з посиланням на анонімних чиновників повідомили, що йдеться саме про підготовку Росії до розміщення протисупутникової ядерної зброї у космосі.

"Офіційні особи кажуть, що нові розвіддані цілком серйозні, але ці нові засоби все ще розробляються, і Росія поки що їх не розгорнула. Відповідно, вони не становлять безпосередньої загрози Сполученим Штатам, Україні чи європейським союзникам Америки", - пише New York Times.

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За словами джерел газети, ці розвіддані отримані кілька днів тому, вони секретні. Розкрити їх без компрометації джерела неможливо. Тому заява Майка Тернера, за даними New York Times, розлютила Білий дім. Вона загрожує втратою цінних джерел інформації про Росію — речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що не може прокоментувати публікації щодо підготовки до розміщення ядерної зброї.

"Я ніяк не можу це прокоментувати…Але очевидно, що Білий дім намагається правдами чи неправдами спонукати Конгрес на голосування щодо законопроєкту про виділення грошей (Україні), це очевидно", — сказав він журналістам.

В четвер 15 лютого координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що загроза національній безпеці, про яку напередодні говорили американські законодавці, пов'язана із розробкою Росією зброї проти супутників у космосі.

Президент США Джо Байден уже розпорядився налагодити контакт із Москвою з цього приводу. В Білому дому також уточнили, що поки виступають проти оприлюднення більш детальних розвідувальних даних про цю загрозу з боку Росії.

Наскільки це законно

Людство за недовгу історію підкорення Всесвіту вже встигло здійснити декілька ядерних вибухів в космосі. І навіть готувалось до атомних випробувань на Місяці.

Розпочали вивчення ефекту від ядерних вибухів у верхніх шарах атмосфери американці. В серпні 1958 року вони здійснили серію підривів ядерних зарядів у верхніх шарах земної атмосфери над островом Джонстон, що біля Гаваїв у Тихому океані.

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Згодом в режимі секретності відбулися перші три ядерні вибухи безпосередньо в космосі. Випробування були над південною частиною Атлантичного океану. Ракети запустили з військового корабля США. Цей проєкт отримав назву "Аргус" (в давньогрецькій міфології так звали багатоокого велетня – охоронця богів Олімпу).

Радянський Союз вирішив наздогнати США в цій гонитві і в 1961 році провів низку вибухів ядерних зарядів в космічному просторі.

Ця "небезпечна гонка" завершилась 1963 року, коли Вашингтон і Москва уклали угоду про заборону ядерних випробувань в трьох середовищах: в атмосфері, космосі і у воді.

1967 року США, Британія та СРСР, правонаступницею якого пізніше оголосила себе Росія, пообіцяли один одному також не розміщувати в космосі ядерну та іншу зброю масового знищення, уклавши відповідний договір. У наступні роки до нього приєдналося понад 100 країн.

Крім того, 2019 року на Генеральній асамблеї ООН ухвалили резолюцію про нерозміщення в космосі взагалі будь-якої зброї, а російське МЗС регулярно повідомляє про укладання двосторонніх договорів про нерозміщення першими зброї в космосі з такими країнами, як, наприклад, Уганда або Сьєрра-Леоне.

Щоправда, 2023 року російська влада публічно оголосила про відкликання своєї ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Причиною начебто стало те, що цей документ, ухвалений 1996 року, так і не ратифікований США.

Що Росія збирається атакувати у космосі

Джерела американських ЗМІ допускають, що мішенню російської ядерної зброї в космосі можуть бути супутники. Однак опитані ВВС експерти мають різні думки щодо того, чи можливо взагалі провести ядерний вибух так, щоб пошкодити значну кількість супутників.

Очільник російського "Інституту космічної політики" Іван Мойсеєв вважає, що ефект від вибуху ядерного заряду буде мінімальний.

По-перше, в космосі не буде ударної хвилі від вибуху, а загроза розсіювання уламків буде не така значна за площею. Основний ефект – електромагнітне випромінювання, яке може вивести з ладу лише деякі супутники.

"Вражальна здатність, а саме електромагнітне випромінення, швидко падає чим далі від епіцентру вибуху. Тобто це зможе пошкодити лише два-три супутники, максимум десять, це при тому, що там тисячі їх на орбіті", – вказує експерт.

За його словами, щоб вибухом "засліпити" угруповання американських супутників Starlink, Росії необхідно провести "сотні, а то і більше вибухів".

Український фахівець, колишній співробітник Державного космічного агентства Андрій Колесник вважає, що все залежить від потужності ядерної бомби.

Він не виключає варіанту, що вибух на навколоземній орбіті може пошкодити сотні супутників, а на геостаціонарній – вивести з ладу телекомунікаційну апаратуру, яка, наприклад, забезпечує зв'язок на Землі.

"Для чого це робиться? Щоб продемонструвати світові, що вони (росіяни) готові на все для досягнення своєї мети. При тому, що РФ програє на сьогодні суперництво в космічному просторі", – пояснює він ВВС.

Ексрадник голови Державного космічного агентства України Андрій Колесник впевнений, що Росія перетвориться на "світового вигнанця" в разі застосування ядерної зброї в космосі

Чи можна це зробити непомітно

Засобом розміщення ядерної зброї у космосі може бути звичайний космічний апарат, наприклад, супутник, в якому як вантаж буде ядерна зброя, каже Андрій Колесник.

Це може бути пристрій, яким керуватимуть за допомогою електромагнітного випромінювання, лазерного випромінювання, а також це може бути безпосередньо вибухівка, яка використовується в боєголовках ракет стратегічного призначення.

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Очільник російського "Інституту космічної політики" Іван Мойсеєв погоджується, що "ядерний супутник" можна замаскувати під звичайний. Але майже нереально, щоб іноземні розвідки проґавили це.

"За російськими супутниками, яких не так вже і багато, стежать уважно. При появі "незвичайного "супутника – з незвичною орбітою, місцем запуску – до нього буде прикута увага усіх спостерігачів, усіх експертів, усіх телескопів", - каже він.

Підготувати такий запуск в умовах секретності практично неможливо, вважає російський фахівець. Він визнає, що можливий вибух ядерної зброї РФ в космосі не буде мати значного ефекту на супутники.

Що планує Росія

"Це підвищення ставок", – каже Андрій Колесник.

Водночас він зауважує, що даних про російські розробки з розміщення ядерної зброї на супутниках немає. Відсутня інформація і про роботу в цьому напрямку дослідницьких установ.

Якщо ж Москва наважиться на такий крок, то стане вигнанцем у світовому космічному співтоваристві, запевняє науковець.

Аналітик Іван Мойсеєв також не бачить практичного зиску в тому, щоб виводити таку зброю в космос.

"Використати її як шантаж? Тоді треба дивитись на зворотні наслідки цього. Це буде порушення двох фундаментальних космічних договорів і відповідно потужний дипломатичний провал. А по-друге, немає жодного виграшу в цьому, бо як погрози можна використовувати і звичайні ракети, що зараз і робиться", – зауважує голова російського "Інституту космічної політики".

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