Росія хоче позбавити студентів права на освіту і обміняти їхні дипломи на смерть в українських полях — Маломуж

Російська Федерація має на меті позбавити студентів права отримати вищу освіту і обміняти їхні дипломи на військову службу та смерть в українських полях. Однак, чи допоможе така мобілізація сформувати якийсь контингент?

Про це розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

"Росія зараз терпить стратегічний дефіцит військового та особливо молодшого і середнього керівництва офіцерів. Тому сьогодні достроковий випуск вказує на те, що армія не тільки втратила сотні тисяч людей, але і, звичайно, наша розвідка та наші союзники говорять про те, що найбільші втрати у командному складі є вирішальними на полі бою", — зазначив Маломуж.

За його словами, зараз призов у Росії відбувається від безвиході, це злочин проти свого народу, навіть проти молодих людей, яких вони сьогодні достроково випускають та ще й всупереч законодавству РФ, логіці, моралі, про які говорять росіяни.

"Фактично виходить, що жодної мотивації воювати у них немає, правових основ тим більше, найголовніше, що російське керівництво і військові командири вищої ланки штовхають їх на злочини — акти окупації, агресії, геноциду та інше", — додав експерт.

Він також зазначив, якщо йдеться про стратегічний формат, то це й акти терору, які визнаються міжнародною спільнотою відносно всіх росіян, починаючи з очільника Кремля Володимира Путіна і завершуючи молодими хлопцями, які вимушені або навіть добровільно під впливом пропаганди йти на фронт.

На думку Маломужа, росіяни будуть виконувати завдання доти, доки не будуть великі втрати.

"Їх пробудить та ситуація, коли вони опиняться на полі бою, коли будуть гинути на всіх напрямках, тим більше, не маючи елементарних навичок ведення бойових дій, мотивації вести війну. Тому протести можуть виникати, коли буде масове пробудження", — додав експерт.

Якщо говорити про практику використання таких ідей, то це відбувається лише в тоталітарних державах, там де не рахуються з людьми та людськими жертвами. Тут Маломуж навів приклад нацистської Німеччини.

"Маємо конкретний приклад нацистської Німеччини, коли набиралися молоді хлопці — курсанти, які не пройшли навчання — і кидалися у війну. Але там було протистояння різних систем. А в цій ситуації це чітка завойовницька модель, яка працює навіть проти елементарної людської логіки, я вже навіть не говорю про правові принципи. Але вони намагаються зараз навіть грамотних хлопців зараз зробити терористами. Це найголовніша складова", — сказав він.

Масове вербування у військових закладах, за його словами, дуже потужне, там ніяких альтернатив немає.

"Вони перебувають під впливом ілюзії, що захищають Росію від Заходу, НАТО, України. Треба усвідомити, що є реалії, чітко встановлено хто і на кого напав, які акти вчиняються і хто втягує цю молодь сьогодні у війну, а також які будуть наслідки. Звичайно, це будуть масові жертви. Навіть спецназ зараз масово гине в Україні під Бахмутом, Мар’їнкою, Авдіївкою, Сватовим, Кремінною та на інших напрямках. Ці будуть гинути системно, бо у них «рожева мотиваці» і їх швидко пробудить поле бою", — сказав Маломуж.

Нагадаємо, у Росії здійнявся галас через новий закон про повістки. Тепер там незадоволені створенням єдиного реєстру військовозобов'язаних громадян, адже повістки розсилатимуть в тому числі через електронний сервіс "Держпослуги".

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