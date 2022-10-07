Росія хоче примусити європейців до "енергетичної бідності": Зеленський попередив про підступний задум РФ

Глава держави Володимир Зеленський закликав Європу посилити співпрацю проти енергетичного шантажу Росії. Український президент наголосив, що країна-агресорка РФ не має досягти успіху у своєму намаганні "примусити європейців до енергетичної бідності".

Про це український президент сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у п'ятницю, 7 жовтня.

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"Ніколи раніше наш континент не був поставлений перед такою загрозою – загрозою знищення підводних трубопроводів, кабелів, тунелів. Але зараз від Росії можна очікувати й цього. Водночас маємо посилювати нашу співпрацю, щоб допомогти одне одному забезпечити всіх європейців належними енергетичними гарантіями. Росія не має досягти успіху у своєму намаганні примусити європейців до енергетичної бідності чи взагалі до повної відсутності енергії", - сказав він.

Зеленський закликав європейських політиків надати Україні новітні системи ППО, щоб захистити енергетичні об’єктів від російських ударів.

"Нам потрібно достатньо систем протиповітряної оборони, щоб не дозволити Росії залишити людей узимку без тепла й електрики", - наголосив очільник України.

Нагадаємо, розслідувачі зі Швеції встановили, російські трубопроводи "Північний потік" підірвали навмисне. Докази свідчать про серйозний саботаж, однак деталей про те, як саме відбулися вибухи, не надають.

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