Лавров сподівається, що Трамп, якщо стане президентом, доб'ється скасування законів України про мову та про заборону Московського патріархату.

Росія хоче, щоб Дональд Трамп у разі свого повернення до Білого дому домігся скасування двох законів в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає російська служба BBC.

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За словами Лаврова, врегулювати війну можна, усунувши її "корінні причини": вступ України до НАТО й так звані міфічні "утиски російськомовного населення".

Лавров нахабно заявив, що сподівається, аби Трамп, якщо стане президентом, домігся скасування законів України про мову та про заборону Московського патріархату.

"Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше простого – взяти й проголосувати", – заявив соратник Путіна.

За інформацією російської служби BBC, у Кремля дійсно є список українських законів, які Москва вимагає скасувати. Цей список нібито належав до проєкту угоди, яку російська та українська сторони розробили під час переговорів у Стамбулі 15 квітня 2022 року.

Раніше Дональд Трамп розповів, чи вимагатиме від Зеленського віддати території в обмін на мир.

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