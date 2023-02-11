Росія хоче влаштувати в Молдові держпереворот: Данілов розповів, до чого тут чеченці

Посадовець наголосив – Росія прагне, аби у Молдові ще раз "дуже запалало".

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що Росія планує найближчим часом влаштувати в Молдові держпереворот і водночас відправила до Туреччини чеченських бойовиків, які згодом можуть опинитися в Кишиневі.

Про це Данілов повідомив у ефірі 1+1 у межах телемарафону "Єдині новини" 11 лютого.

Він уточнив, що йдеться про чеченське угруповання, яке вбрало участь у війні проти України у перші дні вторгнення в лютому 2022 року.

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"Там (у Молдові – ред.) зараз відбувається зміна керівництва країни, максимально посилюється силовий блок. Наша розвідка попередила Молдову, що Російська Федерація найближчим часом хоче там створити так званий державний переворот. Вони це все дуже усвідомлюють", – розповів секретар РНБО.

Він додав, що Росія прагне, аби у Молдові ще раз "дуже запалало", аби там виникла точка напруги, на яку звертатимуть максимальну увагу.

"Більше того, я можу сказати, що деякі із тих покидьків, які були 24-25-26 лютого у складі так званого чеченського угрупування на нашій території, на сьогоднішній день працюють "рятувальниками" в Туреччині. Дуже уважно ми відслідковуємо цю ситуацію, щоб не сталося так, щоб ці "рятувальники" опинилися в Кишиневі. Ми знаємо їхні прізвища, імена та по батькові. У них було особисте завдання з 24-го лютого", – розповів Данілов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія відправила до Туреччини "для допомоги" у ліквідації наслідків землетрусу соратника лідера Чечні Рамзана Кадирова та підозрюваного у воєнних злочинах в УкраїніДаниїла Мартинова.

Зауважимо, 9 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що розвідка перехопила план РФ щодо руйнування політичної ситуації в Молдові зі знищенням демократичного порядку та захопленням влади. Президентка Молдови Мая Санду підтвердила отримання цих даних від України.

Наступного дня прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця повідомила, що подає у відставку.

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