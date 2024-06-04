Росія хоче захопити уранові активи в Нігері - ISW

Росія вже збільшила свою військову присутність у Нігері.

Росія хоче заволодіти урановими активами в Нігері, які наразі належать французькій компанії.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні вказується, що йдеться про компанію Orano SA. Експерти ISW вважають, що наміри Росії можуть увінчатися успіхом.

"Росія прагне придбати уранові активи в Нігері, які наразі належать французькій державній компанії Orano SA, і угода про "багатогалузеве співробітництво", підписана Євкуровим та його нігерійськими колегами, може підтримати ці російські зусилля", - йдеться в повідомленні.

Сперти кажуть, що Росія вже збільшила свою військову присутність у Нігері, тоді як Сполучені Штати мають намір невдовзі вивести всі свої війська з країни.

"Росія нещодавно збільшила свою військову присутність в Нігері. Африканський корпус Міністерства оборони Росії був розгорнутий в Нігері у квітні 2023 року і заявив про свої наміри замінити американські війська на півночі Нігеру, а в травні 2024 року увійшов на базу, де розміщуються американські військовослужбовці в цій країні. США, зокрема, мають намір вивести всі американські війська з Нігеру до 15 вересня 2024 року", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Нігеру прибули кремлівські "радники" та російська зброя.

Крім того, ми раніше інформували, що США планують надати Кенії статус основного союзника поза НАТО.

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