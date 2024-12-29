Росія хоче залишити без тепла та світла жителів Придністровʼя — премʼєр Молдови

Росія раніше заявила, що припинить постачання газу до Молдови.

Премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія вирішила залишити жителів Придністров'я без світла і тепла посеред зими, використовуючи газ як політичну зброю.

Таким чином він прокоментував рішення російського "Газпрому" припинити постачання газу до Молдови з 1 січня.

Він заявив, що Росія перетворює на заручників жителів Придністровʼя, яке вона сама контролює, незаконно розмістивши там свої війська.

Речан заявив, що він засуджує подібні дії Кремля і "не визнає жодного нібито боргу, визнаного недійсним міжнародним аудитом".

Крім того, він нагадав, що раніше Кишинів провів диверсифікацію постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для Правобережжя.

Молдовський премʼєр пообіцяв, що влада країни знайде способи впоратися з ситуацією і буде надалі здійснювати постачання газу з інших джерел, щоб захистити вразливих споживачів.

Також він додав, що уряд Молдови ретельно аналізуватиме правові варіанти, зокрема звернення до міжнародного арбітражу для захисту наших національних інтересів та вимагатиме відшкодування за рішення Кремля за спричинені збитки для економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що “Газпром” припиняє постачання газу до Молдови.

Крім того, ми раніше інформували, що Молдова готується до енергетичної кризи, тому в країні запровадили екстрені заходи економії.

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