Росія хоче збільшити авіасполучення з Грузією до 284 рейсів на тиждень

Наразі дозвіл на авіарейси між Росією та Грузією мають авіакомпанія "Азимут" та грузинська Georgian Airways.

Росія веде підготовку до збільшення кількості авіарейсів до різних міст Грузії до майже 300 на тиждень.

Про це інформує видання "Ехо Кавказу".

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Російське федеральне агенство повітряного транспорту опублікувало документ, в якому вказується про документи з дозволами на 284 рейси на тиждень між різними містами Росії та Грузії. В свою чергу влада Грузії поки не видала дозвільні документи.

Найбільше дозволів отримає авіакомпанія Red Wings, яка хоче здійснювати на тиждень по сім авіарейсів до Батумі, Тбілісі або Кутаїсі з різних російських міст.

Також дозволи на авіарейси хочуть отримати авіакомпанії "Росія" та "Ямал". Водночас компанії "Азимут" не дали подвоїти кількість рейсів Москва-Тбілісі.

Наразі дозвіл на авіарейси між Росією та Грузією мають авіакомпанія "Азимут", яка літає також в окупований Крим, та грузинська Georgian Airways.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії заявили, що не обходять міжнародні санкції і не допомагають Росії обходити обмежувальні заходи.

Крім того, ми раніше інформували, що українське Міністерства закордонних справ висловило рішучий протест грузинському послу Георгію Закарашвілі через суттєве погіршенням стану Міхеіла Саакашвілі.

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