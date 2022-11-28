"Росія і Білорусь можуть розморозити гібридну війну з Польщею" - голова МВС Камінський

У Варшаві заявили, що криза з мігрантами на кордоні Польщі була "прелюдією до війни в Україні".

Мігрантська криза на польсько-білоруському кордоні восени 2021 року була "прелюдією до повномасштабного нападу РФ на Україну".

Про це заявив голова Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, координатор спецслужб Польщі Маріуш Камінський в розмові з PAP.

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"Вони (Мінськ і Москва. - Ред) мали перевірити реакцію Польщі, країн Балтії, але передусім НАТО, країн ЄС і, звичайно, США. Рішуча позиція нашого уряду, незважаючи на згубну діяльність польської опозиції та деяких інспірованих нею неурядових організацій, показала Лукашенку, що ми не погоджуємося на дестабілізацію країн ЄС. Це також показало, що немає згоди на запуск іншого міграційного маршруту", - сказав Камінський.

На запитання, чи можуть знову натовпи мігрантів штурмувати польський кордон в Кузниці Білостоцькій, він відповів:

"Ризик того, що Путін і Лукашенко захочуть розморозити гібридну війну з Польщею, а також з Литвою та Латвією, залишається дійсним. Наші служби будуть дуже пильними щодо діяльності, інспірованої Білоруссю та Росією".

Водночас він наголосив, що заходи безпеки на кордоні "вважаються пріоритетними для європейських країн, і Польща стає лідером у цьому відношенні в регіоні". За його словами, найближчим часом має запрацювати електронне загородження на кордоні з Білоруссю,.

Там будуть камери і датчики руху. Він пояснив, що ця система посилить діяльність Прикордонної служби та дозволить ще більш ефективно реагувати на загрози.

"За нашими оцінками, наша периметрія, яка простягається на довжину 206 км, буде найдовшою структурою такого типу у світі, керованою з одного центру", - сказав Камінський.

Наразі, як він запевнив, ситуація на польсько-білоруському кордоні заспокоїлася і кількість спроб нелегального перетину кордону зменшилася майже в десятки разів. Цьому сприяло і встановлене раніше загородження на кордоні.

"Проте ми завжди в режимі очікування. Ми готові до будь-якого сценарію, якщо режим Лукашенка захоче знову нагнітати ситуацію. На жаль, ми не можемо цього виключити", - підсумував він.

Нагадаємо, Білорусь 23 листопада заявила про виявлення біля польського пункту пропуску тіла іноземця. Речниця Прикордо нної служби Польщі Анна Міхальська заявила, що вони намагалися зв'язатися з білоруською стороною, але їхні колеги довго не відповідали на телефонні дзвінки і тривалий час не їхали на місце інциденту.

Польська сторона нагадує про регулярні провокації з боку РБ. Інцидент розслідується.

Штурм польського кордону

Восени 2021 року різко виріс потік мігрантів, які намагалися нелегально потрапити до ЄС через Білорусь.

Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагала мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції за жорстоке придушення протестів після президентських виборів 2020 року.

Сам Лукашенко звинуватив у кризі з мігрантами Польщу.

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