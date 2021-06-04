Росія і Білорусь розширили співпрацю своїх спецслужб, щоб разом протистояти Заходу

Російська служба зовнішньої розвідки і Комітет державної безпеки Білорусі домовилися спільно боротися з "деструктивною діяльністю Заходу".

Спецслужби Росії й Білорусі поглиблюють співпрацю для боротьби проти "деструктивної діяльності Заходу".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 4 червня.

Керівники розвідок двох країн зустрілися у Вітебську й звинуватили Сполучені Штати Америки та Європу в спробах підірвати політичну та соціальну-економічну ситуацію на території Союзної держави.

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"Керівники спецслужб обговорили результати та перспективи взаємодії в сфері забезпечення національних інтересів Росії і Білорусі в умовах агресивної політики США і країн Заходу на російському і білоруському напрямках", - йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті російської Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, грецькі ЗМІ з посиланням на джерела у поліції, стверджують, що саме російські спецслужби навесні кілька днів відстежували білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича. Зазначається, що саме вони летіли з ним одним рейсом Афіни-Вільнюс, який вимушено посадали у Мінську.

Новини світу: спецслужби Росії й Білорусі поглиблюють співпрацю проти "деструктивної діяльності Заходу"

Нагадаємо, 15 квітня США ввели нові санкції проти Росії. Зокрема їх запроваджують щодо 32 фізосіб та організацій і шести технологічних компаній. Байден також вислав 10 дипломатів. Таким чином у Вашингтоні вирішили покласти на РФ "витрати за дії її уряду і спецслужб" проти суверенітету й інтересів країни.

США поновили санкції проти підприємств Білорусі через арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича. Зазначається, що обмеження торкаються дев'яти державних підприємств, зокрема "промислових компаній і платформи для торгівлі нафтою".

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