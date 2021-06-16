Росія і США домовилися повернути послів до Москви і Вашингтона

Обидві сторони відкликали своїх послів "для консультацій" ще навесні.
Президенти Володимир Путін і Джо Байден домовилися повернути послів, висланих з Росії та США.
Про це глава держави-агресора розповів на пресконференції після завершення переговорів.
"Що стосується повернення послів в місця своєї роботи, в Москву американського посла, в Вашингтон — російського, ми домовилися про те, що це питання вирішене. Посли повертаються до місця своєї служби", — сказав Путін.
За його словами, конкретні терміни повернення послів є технічним питанням і будуть відомі пізніше.
Також Путін повідомив, що МЗС Росії і американський Держдеп почнуть консультації з приводу "взаємодії на дипломатичному треку".
"Там накопичилося багато завалів. Американська сторона хоче шукати рішення", — підсумував він.
Відзначимо, що посол РФ Анатолій Антонов покинув США в середині березня після інтерв'ю Байдена, в якому він назвав Путіна вбивцею.
Американський посол Джон Салліван покинув Москву 20 квітня. Обидві сторони заявили, що відкликали дипломатів "для консультацій".
Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві і як реагує світ на переговори президентів США та Росії.
16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.
Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".