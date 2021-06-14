Росія і США збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування – звіт SIPRI

РФ і Сполучені Штати володіють 90% світового арсеналу ядерного озброєння.

У світі збільшується кількість ядерних боєголовок, які перебувають на озброєнні оперативних сил ядерних держав.

Про це свідчать дані щорічної доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованої 14 червня, передає Deutsche Welle.

За останній рік кількість таких боєголовок збільшилась з 3720 до 3825. З них майже всі належать Росії чи США (близько двох тисяч одиниць) і перебували у стані підвищеної оперативної готовності. Водночас загалом на початок 2021 року в арсеналі ядерних держав перебувало 13080 одиниць ядерних озброєнь, що на 320 менше, ніж попереднього року.

90% цієї зброї володіють США і Росія. Решта розподілена між Китаєм, Францією, Великобританією, Пакистаном, Індією, Ізраїлем та Північною Кореєю.

Росія збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок. Переважно це відбулося за рахунок розгортання міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування з декількома міжконтинентальними боєголовками, а також балістичними ракетами підводних човнів. Усі інші сім ядерних держав також розробляють або впроваджують нові системи озброєнь або заявили про свій намір це зробити.

"Продовження нового договору СНО-3 (Договору про стратегічні наступальні озброєння) між Росією і США в лютому цього року нехай і стало полегшенням, але перспективи додаткового двостороннього контролю над ядерними озброєннями між ядерними наддержавами залишаються низькими", - заявив молодший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння і контролю над озброєннями Ханс М. Крістенсен.

SIPRI

Нагадаємо, на території тимчасово окупованого Кримського півострову Російська Федерація готується до розміщення ядерної зброї. Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, дії Росії на анексованому півострові несуть загрозу як для України, так і для Туреччини і всього континенту.

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