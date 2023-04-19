Росія імпортує мікросхем і компоненти для зброї через інші країни: в NYT назвали, які саме

Однак це низькоякісні електронні складові, через які російська зброя менш точна та надійна.

Можливості ОПК Росії зазнали суттєвого удару через західні санкції, і через дефіцит мікросхем стало складніше виготовляти високоточну зброю, однак держава досі отримує доступ до багатьох електронних компонентів.

Про це йдеться у розслідуванні видання The New York Times.

Так, обходити санкції Росії допомагають низка країн, серед яких Китай, Вірменія та Казахстан.

Американські офіційні особи стверджують, що запроваджені з урядами 38 інших країн жорсткі санкції проти Росії завдали серйозної шкоди її військовому потенціалу. Обмеження також призвели до збільшення витрат країни-агресорки на закупівлю необхідних електронних компонентів.

За даними куратора експортного контролю США у Бюро промисловості та безпеки Мінторгу Алана Естевеса, санкції дуже ефективно заважають можливостям росіян підтримувати та відновлювати їхні збройні сили. Водночас Естевес зазначив, що РФ адаптується до нових обмежень, а Сполучені Штати зі свого боку адаптують санкції, щоб завадити країні-агресорці їх обходити.

Хоча прямий продаж мікросхем зі США і союзників до Росії впав до нуля, Москва досі має можливість отримувати необхідні компоненти за допомогою інших країн. Зазначається, що це низькоякісні електронні складники, через які російська зброя менш точна та надійна.

У статті йдеться, що одразу після запровадження санкцій на початку повномасштабного вторгнення до України Росія збільшила імпорт із Китаю. Вона могла закуповувати там електронні компоненти. Автори матеріалу звернули увагу, що ще за рік до вторгнення китайські компанії продали клієнтам у всьому світі 1,15 трлн чипів. Китай, який не входить до санкційного режиму, купував дедалі складніші мікросхеми.

Американські та європейські посадовці стурбовані тим, що Росія отримує товари зі США та ЄС, перенаправляючи їх через Вірменію, Казахстан та інші країни Центральної Азії. В одному з затверджених печаткою Бюро промисловості та безпеки США документів вказано, що 2022 року Вірменія імпортувала зі Сполучених Штатів на 515% більше мікросхем та процесорів у порівнянні з 2021 роком. Водночас імпорт цих товарів до Вірменії з ЄС зріс на 212%.

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У ще одному документі Бюро промисловості визначило вісім категорій мікросхем і компонентів, які вважаються критично важливими для розробки російської зброї. Зокрема, йдеться про так звану програмовану вентильну решітку, яка була знайдена в одній із моделей російської крилатої ракети Х-101.

Помічник секретаря з контролю за експортом у Бюро промисловості Метью С. Аксельрод наголосив, що санкції суттєво знизили закупівлю Росією електронних компонентів, однак деякі країни використовують це для власної вигоди та продають Москві необхідні мікросхеми.

Нагадаємо, раніше в Мінфіні США заявили, що запровадженні проти Росії санкції дуже сильно вдарили по її армії, в якої почались великі проблеми з військовою технікою для ведення війни проти України.

Однак, як стало відомо ще в січні, попри санкції до щонайменше трьох оборонних підприємств Росії потрапляють мікрочипи, які виготовляють компанії у Нідерландах.

ЄС готується запроваджувати новий пакет санкцій проти Росії

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