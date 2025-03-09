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Росія, Іран і Китай проведуть нові спільні військово-морські навчання: що про них відомо

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Росія, Іран і Китай проведуть нові спільні військово-морські навчання: що про них відомо

В Ірані розпочнуться військово-морські навчання РФ. КНР та Ірану / Фото: pixabay.com

Росія, Китай та Іран регулярно проводять спільні військово-морські навчання в Перській затоці.

У понеділок, 10 березня, розпочнуться військово-морські навчання "Пояс безпеки-2025" сил Росії, Ірану й Китаю. Їхні кораблі зберуться в іранському порту Чабахар.

Про це йдеться у повідомленні агентства tasnimnews.

Сторони планують відпрацювати "боротьбу з піратством, тероризмом, обмінюватися інформацією про морські операції з порятунку" і загалом розширювати свою військову співпрацю.

Про навчання, які матимуть назву "Пояс безпеки-2025", повідомило також міністерство оборони Китаю в WeChat.

2022 року такі навчання відбувалися в січні, за місяць до початку повномасштабної війни в Україні.

Аналогічні навчання також тривали 2019, 2023 і 2024 рр.

Тим часом у захопленому Маріуполі росіяни провели військові навчання “Шторм-2025”. Учасниками такого заходу стали представники силових структур псевдоутворення "ДНР" із залученням цивільного населення.

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