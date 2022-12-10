Росія істерично вимагає покарати фінів, які на святі незалежності спалили “триколор”

У суботу, 10 грудня, МЗС Росії висунуло вимогу до Фінляндії покарати групу осіб, яка під час масової ходи в Гельсінкі, присвяченої Дню незалежності, спалили триколор, подібний на прапор Російської Федерації.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на оприлюднену заяву зовнішньополітичного відомства РФ.

У МЗС РФ зазначили, що у зв'язку з цим інцидентом щодо фінляндської сторони "вжито дипломатичний демарш, у ході якого було заявлено, що подібні дії розглядаються в Москві як безпрецедентний неприпустимий акт наруги над державним символом нашої країни".

Як повідомляє фінське видання Yle, декілька учасників ходи дійсно спалили російський прапор перед воротами цвинтаря Гієтаніємі. Це велике військове кладовище із секцією могил солдатів, які загинули, зокрема, в Зимовій війні з Радянським Союзом у 1939-1940 рр. За словами очевидців, поліція попросила демонстрантів зупинитися, але полотнище швидко згоріло.

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За інформацією фінської поліції, демонстрації під час національного свята, яке відзначається 6 грудня на честь проголошення Фінляндією незалежності від Російської імперії, загалом пройшли спокійно. Під час акцій також ніхто не був затриманий.

“Це рідкісне явище”, – стверджує Патрік Карлссон, старший комісар поліції Гельсінкі.

За оцінками, загальна кількість учасників становила близько 2000 осіб.

Нагадаємо, Фінляндія заявила про наміри відгородитися від країни-агресорки Росії у 2023 році та витратить на це 139 мільйонів євро.

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