"Росія - країна печалі": у Москві хочуть звільнити з роботи жінку, бо вона занадто щаслива

У Москві хочуть звільнити з роботи працівницю метро, бо вона занадто щаслива та привітна. На жінку поскаржився один із пасажирів, мовляв його це дратує.

Про це пише російський телеграм-канал Baza.

Там зазначають, що у "Росія - це країна для печалі". А тому на контролерку на одній із станцій поскаржився пасажир. Чоловіка роздратувало, що жінка занадто щаслива та привітна до пасажирів.

Також через дружелюбність росіянку не любить її керівництво та постійно відправляє на роботу на віддалені станції

Після того, як за контролерку заступились інші її пасажири, жінку поки вирішили не виганяти з роботи.

Інші надзвичайні події в Росії

У Краснодарському краї РФ планували встановити пам'ятник краплі води, проте вийшов монумент секс-іграшці. Такі "скрепи" не сподобались місцевим і монумент за кілька мільйонів рублів демонтували.

Також у РФ знову судитимуть дівчину за напис "Нет в***е", раніше вона довела, що протестувала проти вобли. Російські правоохоронні ж переконані, що росіянка таким чином протестувала проти війни в Україні.

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