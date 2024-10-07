Росія матиме труднощі із забезпеченням своїх підрозділів технікою: в ISW підрахували коли

В ISW припускають, що поточні темпи втрат бронетехніки в Росії можуть бути вищими.

Російська армія найближчим часом може зіткнутися із забезпеченням.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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"Російське військове командування може не захотіти або не мати можливості прийняти поточні масштаби і темпи втрат техніки в найближчі місяці і роки, враховуючи обмеження в російському оборонному промисловому виробництві, обмеженість російських запасів техніки радянських часів і нездатність російських військових досягти оперативно значущого територіального просування за допомогою механізованого маневру", - зазначили аналітики.

Аналітики нагадали, що російські війська використали значну кількість бронетехніки протягом перших тижнів свого наступу із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року.

"Російські війська, схоже, обмежили використання бронетехніки в районі на захід від Авдіївки в останні місяці, хоча російські війська одночасно активізували свої наступальні операції на захід і південний захід від Донецька і часто проводять здебільшого безуспішні механізовані штурми на рівні взводу і роти в цьому районі. З липня 2024 року російські війська провели кілька батальйонних механізованих атак на заході Донецької області, більшість з яких призвели до значних втрат бронетехніки в обмін на незначне територіальне просування", - додали в ISW.

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Темп втрат бронетехніки в Росії можуть бути вищими

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень раніше підрахував, що станом на лютий 2024 року російські війська втрачали понад 3000 бойових броньованих машин щороку. Водночас в ISW припускають, що поточні темпи втрат бронетехніки в Росії можуть бути вищими.

Американські аналітики вважають, що готовність військового командування РФ досягати обмежених тактичних успіхів в обмін на значні втрати бронетехніки "буде ставати дедалі дорожчою, оскільки російські війська витрачатимуть обмежені запаси озброєння і техніки радянських часів у найближчі місяці і роки".

"Росія, ймовірно, буде намагатися адекватно забезпечувати свої підрозділи матеріальними засобами в довгостроковій перспективі без переведення російської економіки на військові рейки і значного збільшення темпів оборонного промислового виробництва в Росії - кроку, якого до цього часу намагався уникати російський президент Владімір Путін", - підсумували в інституту.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Феодосії спалахнула нафтобаза.

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