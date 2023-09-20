Росія має багато слабких місць: Фукуяма назвав умову для падіння Путіна

Він також торкнувся теми так званої дружби між КНР та РФ.

Американський філософ, політолог, письменник, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма вважає, що розпад РФ та падіння путінського режиму можливі за умови ослаблення в центрі країни.

Про це вчений сказав під час інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

За його словами, такі держави, як Росія здаються могутніми, але насправді "дуже тендітні".

"Росія має багато слабких місць і перелам може статися, якщо з'явиться ослаблення в центрі. Регіони Росії рухатимуться в різних напрямках і стикатимуться із серйозними зовнішніми викликами", - сказав Фукуяма.

Він також торкнувся теми так званої дружби між Китаєм та РФ. Політолог не вважає ці країни справжніми друзями.

"Китайці все-таки претендують на частину російської території і все це може статися в якийсь момент у майбутньому у разі дискредитації центру російської влади", - поясив Фукуяма.

Водночас він не радив би розраховувати на крах Путіна найближчим часом, але, на думку Фукуями, путінська система управління вкрай слабка,.

"Він підірвав свою владу. І тому я не чекаю, що путінізм виживе. І вже точно не переживе смерть самого Путіна", - додав Фукуяма.

Тим часом кремлівський очільник Володимир Путін у разі смерті або хвороби свого поплічника Рамзана Кадирова може призначити головою Чечні його старшого сина, 17-річного Ахмата.

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