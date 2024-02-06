"Росія має намір використати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО" – розвідці Данії

У розвідці зазначають, що в РФ зараз йде комплексне нарощування військової могутності, яке також включає розгортання нових підрозділів у регіоні Балтійського моря і на північному заході країни.

Росія, ймовірно, має намір "використовувати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО ".

Про це заявили у розвідці Данії, передає Telegram-канал Bild_Russian.

У відповідь на запит члена парламенту було опубліковано відповідь міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, в якій він посилається на дані розвідки.

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За оцінкою відомства, з одного боку, нині малоймовірно, що Росія захоче спровокувати воєнний конфлікт з НАТО, тому розвідка не бачить військової загрози для територій Данського королівства. З іншого боку, на думку експертів відомства, "дуже ймовірно, що Росія має намір використати свою військову міць, щоб кинути виклик країнам НАТО", але нижче "порога Статті 5", тобто ситуації, в якій альянс повинен буде відповісти військовим шляхом. .

"Росія може, зокрема, використати свій військовий потенціал для тиску на окремі країни за допомогою дій, що порушують раніше досягнуті домовленості та міжнародні національні правила, але які знаходяться нижчі за поріг війни", — наводить міністр оборони Данії оцінку військової розвідки.

До таких дій належить, наприклад, порушення національних територіальних кордонів військовими літаками чи кораблями, використання гідролокаторів. Проте, за оцінкою відомства, дії можуть також включати великомасштабне нарощування військ вздовж національних кордонів або навчання, що обмежують військову діяльність Заходу у міжнародних водах.

У розвідці зазначають, що в Росії зараз йде "комплексне нарощування військової могутності", яке також включає розгортання нових підрозділів у регіоні Балтійського моря і на північному заході країни.

Нагадаємо, раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що через війну в Україні і не лише ситуація у світі зараз напружена. Не виключено, що у разі поразки України Росія нападе на НАТО, зокрема на Польщу.

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