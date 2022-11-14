Росія має визнати поразку і вивести свої війська із України - МЗС Франції

У Міністерстві закордонних справ Франції вважають, що на тлі численних стратегічних поразок Росія має вивести свої війська із України.

Про це наголосила очільниця МЗС Франції Катрін Колонна, передає Le Parisien.

"Вона (Росія — ред.) допустила низку стратегічних помилок. Зараз є кращий баланс сил, і було б добре, щоб Росія визнала свою неправоту і вивела своїх військових з території України", — сказала Колонна.

Також дипломатка прокоментувала звільнення Херсона від російської окупації. Вона назвала деокупацію міста "військовою перемогою" України.

"Це, безумовно, військова перемога, але також символічна і навіть психологічна, та насамперед це крок до відновлення суверенітету України", — сказала вона.

Зеленський відвідав звільнений Херсон

Збройні сили України 11 листопада зайшли та взяли під контроль Херсон, яке було окуповане від березня. Станом на 13 листопада у місті запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція, поступово відновлюють мовлення українського телебачення та радіо.

У понеділок, 14 листопада до Херсона прибув президент Володимир Зеленський, він також взяв участь у церемонії підняття прапора України.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ наголосив, що Україна крок за кроком звільняє окуповані території і, попри важкі бої та високу ціну перемоги – пройде цей складний шлях.

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