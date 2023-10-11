Росія множить конфлікти: Портников про те, чому війна в Україні є лише фрагментом великого плану Путіна

Росія не обмежується воєнним конфліктом в Україні, а має амбітні плани щодо відновлення колишніх радянських кордонів. Україна — лише фрагмент цього плану, і РФ має намір стати світовою потугою, що впливає на глобальну політику, а також отримувати повагу, як Сполучені Штати чи Китай.

Про це розповів журналіст і політолог Віталій Портников в ефірі програми “Говорить великий Львів”.

“Росія множить конфлікти”

“Я не думаю, що мова йде виключно про те, що Росія відвертає увагу від своєї війни проти України. Росія множить конфлікт. Війна в Україні — це невеличкий епізод російського плану щодо відновлення кордонів Радянського Союзу”, — сказав Портников.

“Так, для Росії Україна важлива, але це лише друга колишня радянська республіка. Усього їх було п'ятнадцять, мінус країни Балтії, які є членами НАТО, виходить 12. Тому Україна — це фрагмент цього політичного плану. Важливий фрагмен, але не необхідний, тому що Росії потрібні позиції в Центральній Європі, але це невичерпна історії”, — зазначив журналіст.

“Боротьба за можливість впливу на світову політику”

За його словами, це потрібно не просто для того, щоб завоювати Україну як таку і відновити територіальну цілісність Російської Федерації, так би мовити, у кордонах Радянського Союзу, як говорять російські шовіністи.

“Це потрібно для того, щоб стати потугою, рівною Заходу — не тільки за кількістю ядерної зброї, але й за можливістю впливати на світову політику, щоб ніхто більше не міг, як сенатор Маккейн, назвати Росію якоюсь там дикою бензоколонкою, щоб з РФ рахувалися як зі Сполученими Штатами і Китаєм”, — наголосив Портников.

“Геополітична матрьошка”

“Ось до чого мають привести зусилля Володимира Путіна. Плюс не будемо забувати про інтереси Китаю. За великим рахунком, це такий тип матрьошки. Є Китайська Народна Республіка, яка хоче бути альтернативою Сполученим Штатам, у неї є проксі-армії, умовно кажучи, агенти, які можуть діяти вільно”, — розповів Портников.

“У Росії та Ірану є свої проксі-армії. Скажімо, Хезболла була в Лівані, яка зараз обстріляв позиції Ізраїлю з півночі і ХАМАС”, — додав він.

Вплив Росія на пострадянський простір

Журналіст зауважив, що у Росії є можливість впливу на пострадянський простір.

“Це проявляється у здатності провокувати такі конфлікти, як конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, що в результаті призвело до трагедії десятків тисяч людей, які змушені були залишити місця свого споконвічного проживання у Нагірному Карабаху”, — говорить Портников.

“Розумієте, що люди, які пішли з цих територій, що б там не розповідали про питання територіальної цілісності Азербайджану, жили в своїх домівках сотні років. І тут проста річ — так, це глобальний конфлікт між демократіями і диктатурами”, — міркує журналіст.

“Залишитися на боці демократичного світу”

“Ми дуже часто в Україні прив'язуємось до питання міжнародного права, однак зараз по міжнародному праву йде лінія розлому, тому що конфлікт між Азербайджаном і Вірменією, коли міжнародне право на боці Азербайджану, а десятки тисяч людей залишають свої домівки”, — зазначив Портников.

“Конфлікт між Ізраїлем і Газою… Сектор Гази — не частина Ізраїлю. Це територія майбутньої палестинської держави, якщо така має бути колись створена. Це не питання кордонів і відновлення чи міжнародного права. Але це конфлікт між тими, хто сприяє перетворенню світу на диктаторський і тими, хто хоче, щоб світ залишався демократичним”, — прокоментував журналіст.

На його думку, Україна в цій ситуації має поза сумнівом або спробувати залишитися на боці демократичного світу, або готуватися до зникнення з політичної карти світу як такого.

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