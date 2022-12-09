Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал – очільник Пентагону

Остін сказав, що Путін бере участь у дуже безвідповідальному бряцанні ядерною зброєю.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 9 грудня, що Росія розширює та модернізує свій ядерний арсенал.

Про це очільник Пентагону повідомив на церемонії нагородження нового командувача Стратегічного командування США, яке контролює ядерний арсенал країни, повідомляє Reuters.

Слова Остіна відповідають нещодавньому політичному документу Пентагону щодо ядерної зброї.

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За оцінками експертів, Росія має найбільший у світі запас ядерної зброї, який налічує близько 6000 боєголовок. Разом країна-агресорка та США володіють близько 90% світових ядерних боєголовок. Це достатня кількість, аби багаторазово знищити всю планету.

"Росія також модернізує та розширює свій ядерний арсенал. І оскільки Кремль продовжує свою жорстоку та неспровоковану війну проти України, увесь світ бачить, як Путін бере участь у дуже безвідповідальному бряцанні ядерною зброєю", – сказав Остін.

Нагадаємо, очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу кількома днями раніше заявив, що країна 2023 року приділить особливу увагу розбудові інфраструктури для своїх ядерних сил.

Сам президент Росії Володимир Путін заявив про зростання загрози ядерної війни. Водночас він узявся переконувати, що РФ ніколи не застосує зброю масового ураження першою.

За оцінками військового експерта Олега Жданова, господар Кремля повернувся до ядерних погроз, адже в нього просто немає виходу. Це єдина тема, яка ще може бентежити Захід щодо РФ та щодо особисто Путіна.

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