Росія могла розмістити ядерну зброю у Калінінграді та в Криму — деталі від Ігоря Романенка

Реакція має бути відповідна: запровадження чергових санкцій і сучасні озброєння для України, щоб рішуче все це завершити у 2023 році.

Нещодавня заява президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) в Білорусі повинна мати відгук союзників України.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив засновник благодійного фонду “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко.

На його думку, країнам-партнерам України варто енергійніше реалізовувати чергові санкційні заходи щодо Кремля.

Романенко наголосив на тому, що очільник Кремля вже розмістив ядерну зброю в Калінінграді та, можливо, в Криму.

“Необхідно мати на увазі, що в Калінінграді вже є ядерна зброя. І велика ймовірність того, що в Криму боєприпаси такого порядку теж є. Вони там відремонтували радянські склади зберігання ядерної зброї”, — сказав він.

Романенко зазначив, що на таких кораблях, як затонулий крейсера "Москва", також могла бути розміщена "ядерка".

За словами експерта, росіяни уважно відстежують район, де був затоплений крейсер, а це непрямий показник того, що там, найімовірніше, була "ядерка".

"Коли я на ньому був, а я був не тільки на крейсері, але й на американському авіаносці, і знаю ставлення господарів до того, де мають ходити та на що мають дивитися гості. Це було, коли ми ще не воювали, але Чорноморський флот уже був у Криму, тоді було багато ознак того, що там можуть бути такого роду озброєння. Кажу це як людина, яка була командиром бригади і відповідала за збереження і навчання розрахунків із застосування ракет з ядерними боєголовками”, — зазначив Романенко.

Ба більше, експерт нагадав, що ще до незаконної анексії Криму 2014 року росіяни говорили про доцільність захоплення півострова, щоб зробити з нього військову базу.

“Непотоплюваним авіаносцем — фортецею від НАТО… Не тільки Україна — загроза, а саме НАТО, а чергова заява Путіна щодо такого кроку говорить, що на півночі вже є в Калінінграді, на півдні, можливо, в Криму, а тепер і посередині — в Білорусі. Тож реакція має бути відповідна: запровадження чергових санкцій і сучасні озброєння для України, щоб рішуче все це завершити у 2023 році. Такий шанс є, просто союзникам необхідно це осмислити і енергійніше допомагати Україні”, — наголосив Ігор Романенко.

Нагадаємо, британська розвідка проаналізувала дії спецслужб РФ щодо реалізації планів Кремля окупувати всю Україну і назвали головні причини, чому цього не сталося.

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