Росія може бути готова до нападу на країни НАТО через 5-8 років – німецький генерал

Росія виробляє настільки багато зброї, що до 2029 року може накопичити потенціал для нападу на НАТО.

Німецький генерал-лейтенант Карстен Броєр заявив, що Росія може підготуватися до нападу на країни НАТО через 5-8 років. За його словами, це може статися, якщо країна відновить свої сили після війни в Україні.

Про це пише Reuters.

"До того часу, виходячи з нашого аналізу, Росія (відновить) свої сили до такого рівня, що напад на територію НАТО стане можливим. Я не кажу, що це відбудеться, але це може стати можливим", – наголосив генеральний інспектор бундесверу під час візиту до Польщі.

За його словами, Росія продовжує виготовляти багато військової техніки, яку не постачає в повному обсязі на фронт до України, тому "2029 року ми повинні бути готові".

"Те, що ми бачимо – це загроза через п'ять-вісім років", – попередив Броєр.

Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус запевнив, що Україна досі здатна перемогти Росію у війні. Про це він сказав в інтерв’ю журналу Focus, передає видання Tagesschau.

"І ми повинні зробити все можливе, щоб досягти цього", – додав Пісторіус.

Він наголосив, що саме через це його країна "досягає больового порогу", коли вирішує питання про передавання озброєння зі складів бундесверу.

Нагадаємо, представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці Альянсу. Видання Financial Times 16 лютого повідомило, що нещодавні нові оцінки російського військового потенціалу та потенційних загроз державам НАТО змусили західних лідерів визнати постійний військовий потенціал Росії та збільшити інвестиції в оборону.

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