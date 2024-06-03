Росія може довести світ до апокаліпсису: історик назвав спосіб, як цього можна запобігти

Російський фактор зараз став загрозою, який може довести світ до апокаліпсису. Однак цьому можна запобігти, якщо країну-агресорку покарати та перевиховати.

Таку думку висловив історик Ярослав Грицак в інтерв’ю для LIGA.net.

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"Росія є загрозою цивілізації. На рівні із глобальними змінами, які зараз є, кліматичними та іншими загрозами. Російський фактор став загрозою, який може довести світ до апокаліпсису. Тому Росію треба покарати та перевиховати. Треба час, щоб її перемогти. Політичне перевиховання культури росіян, коли час від часу до влади приходято і соціопати. Це також проведення глибоких політичних реформ. До прикладу, у Росії потрібно офіційно запровадити заборону, що представник силової структури може стати президентом", - сказав він.

Він вважає, що кінцевою метою перевиховання Росії є, щоб горизонталь влади перетворилась на вертикаль. На його думку, лише таким чином "нам удасться унеможливити нормальну Росію".

нагадаємо, раніше Грицак висловив таку думку, що світ входить у десятиліття воєн і що саме зараз вирішується доля XXII століття.

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